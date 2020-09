Sono sei le pedine che adesso compongono la rosa nerazzurra, il doppio per una difesa a 3 che dovrà impegnarsi in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Toloi, Djimsiti e Palomino riceveranno l’apporto di Caldara e Sutalo e del new entry Cristian Romero: un lottatore che alla forza fisica irruente abbina, come riporta Tuttosport, velocità, fisicità e grande carica agonistica in marcatura. Doti non da poco per il giovane argentino già esperto in Serie A, considerando che la Dea ha sempre sofferto nella retroguardia per qualche sbavatura dei singoli e per il gioco votato all’attacco di mister Gasperini.

I TERMINI DELL’ACCORDO- Romero arriva all’Atalanta con prestito biennale con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo: prestito oneroso a 2 milioni di euro, che possono salire a 4 al verificarsi di determinate condizioni,