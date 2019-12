L'obiettivo per il 2020 sarà "migliorarsi", difficile da perseguire ma probabilmente neanche più di tanto. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa su tre fronti, si prepara ad un anno a dir poco 'storico': dalla possibilità di andare avanti in Coppa Italia (sempre contro la Fiorentina), a lottare in campionato per le posizioni di vertice, fino ad arrivare agli ottavi di Champions League contro il Valencia.



Per fare bene, bisognerà continuare a stupire. Stupisce, in positivo, la metamorfosi della squadra atalantina tra 'andata' e 'ritorno' in Champions League: nelle ultime tre gare contro Manchester City, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk sono arrivati sei gol a tinte nerazzurre, con uno solo subito (contro Guardiola). Una prova di forza che, con un Zapata in più, può far gridare al miracolo dei quarti di finale.