ha svelato la sua modalità di lavoro e i suoi obiettivi: “Sono contento di essere qui, io sono più vecchio di Tony (ride, ndr), portiamo molta esperienza insieme. Per me il calcio è calcio, i, per me sono importanti i giovani giocatori che hanno fame e margine di crescita, i calciatori veloci e anche italiani, orgogliosi di essere nell’Atalanta. Per me è molto forte l’Atalanta"., abbiamo top talent, ma vogliamo prendere nuovi giocatori giovani anche stranieri, è importante per il nostro allenatore. Vogliamo dare nuove opportunità e crescita alla squadra, voglio lavorare con Luca, Tony e Gasperini, è una mentalità importante quella bergamasca, ho lavorato nel Chelsea sette anni, ero contento al Leicester, mia moglie e i miei figli sono contenti oggi di essere qua. Speriamo di poter ridare l’Europa.Vogliamo giocatori importanti per noi, che abbiano voglia di fare, il ‘Mola mia’ bergamasco ci incarna perfettamente, abbiamo tante opportunità sul mercato. Se ho già adocchiato qualcuno? Sarà un mercato lungo, è importante sempre vedere i giocatori di persona, l’importante è la loro mentalità, speriamo di portare nuovi giocatori.