Prima la conferma di Pasalic, poi l'ingaggio di Muriel, ora l'Atalanta prepara un nuovo colpo per la Champions: come riferisce Sky Sport, contatti avviati con l'Udinese per Seko Fofana, con il centrocampista che ha già dato la propria disponibilità al trasferimento. Il club friulano valuta l'ivoriano 15 milioni di euro.