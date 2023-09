“De Ketelaere? Ha margini di miglioramento e potenzialità”, cit. il Gasp. Pioli sentirà fischiare le orecchie, ma è bene scomodare di nuovo i numeri dell’annata di De Ketelaere al Milan. Perché se il belga brilla in questo inizio di stagione in salsa bergamasca, paragonato all’esperienza in rossonero risplende di una luce accecante. E quindi: 40 presenze al Milan, di cui 31 da trequartista, e 0 gol. Di contro, 5 presenze all’Atalanta, da centravanti, e 2 gol. La rinascita di CDK, che vuole superare i 18 gol del 2021/2022 col Genk, è appena iniziata.



LIBERO- All’Atalanta è un uomo nuovo: si sente sicuro, libero da pressioni soffocanti, e perciò anche libero di spaziare per tutta l’area, da destra a sinistra, di piede e di testa, davanti alla porta. Anzi, soprattutto davanti alla porta, dove anche ieri il Gasp gli intimava di presentarsi, puntando l’uomo e provando il gol. Sì, CDK segue alla lettera i dettami del tecnico nerazzurro, che ha capito che come Scamacca, anche il giovane belga può essere decisivo di testa, nel gioco aereo. Una caratteristica che l’Atalanta non ha mai avuto ma ha “acquistato” nel mercato estivo. Detto, fatto: 2 gol sfiorati di testa, 1 nel sacco, quello che ha aperto le danze.



COME ILICIC- Ora l’Atalanta è prima nel girone, proprio come il Liverpool di Salah. I nerazzurri hanno De Ketelaere, e De Ketelaere ha l’Atalanta, che lo tiene stretto. Soprattutto ora che Touré e Scamacca hanno alzato bandiera bianca. Senza punte, è CDK il punto di riferimento del reparto avanzato. E almeno per un mese (Scamacca) o tre (Touré) continuerà ad essere così. “Charles è simile a Ilicic, è un giocatore duttile che può fare anche la punta centrale". Gasp ha ritrovato le magie dello sloveno.