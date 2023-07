Dopo le tre uscite previste, Palomino al Cagliari, Demiral forse all'Inter e Okoli diretto al Monza, l'Atalanta prepara un altro colpo in entrata per la retroguardia. L'avvicinamento di Becao al Fenerbahçe ha spinto infatti i nerazzurri a premere sull'acceleratore per Isak Hien, il 24 enne centrale svedese del Verona in cima alla lista dei desideri di mercato dei bergamaschi.



Un interesse già ricambiato dal giocatore: il club gialloblù è disponibile alla cessione per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.