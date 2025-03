Atalanta, continua l'inziativa "una statua per Gasperini”: le proposte di design dello scultore

Getty Images

Una statua per Gian Pierol'iniziativa continua. "Sotto la sua guida, l’Atalanta ha vissuto anni straordinari, raggiungendo traguardi impensabili e portando Bergamo sul palcoscenico del calcio internazionale. Il suo lavoro ha dato un’identità forte alla squadra e ha reso ancora più solido il legame tra il popolo bergamasco e la sua Dea.[…] Con l’obiettivo di raccogliere il sostegno della comunità e dimostrare alle istituzioni locali quanto questa idea sia sentita dai cittadini“.L’iniziativa è statae inserita sul portale da Stefano Mayer: “La realizzazione della statua sarebbe finanziata con una raccolta fondi popolare, a testimonianza dell’affetto che la città prova per il mister”. Idea che sta raccogliendo una buona partecipazione ed è sentita dalla comunità, al netto dei pareri discordanti: per coinvolgere ulteriormente i tifosi, è stato ora lanciato

- Le due proposte, realizzate dallo scultore Giacomo Scarpellini, rappresentano"Il Gasp e il simbolo del calcio" e "Il Gasp e l’abbraccio ai tifosi", in attesa del beneplacito da parte del comune di Bergamo.