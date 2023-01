Non solo le squadre inglesi di Premier League, anche la Fiorentina si è fatta avanti per l'attaccante colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata. Il club viola vorrebbe il bomber trentunenne in prestito fino a giugno, ma ai nerazzurri interessa solo monetizzare: come già comunicato all'Everton, per Zapata servono almeno tra i 15 e i 17 milioni di euro.