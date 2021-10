L'ad Luca Percassi l'aveva promesso: prezzi aggressivi per riempire di nuovo la Tribuna Rinascimento ed evitare il trasferimento dei tifosi nelle Curve. Detto, fatto: come con l'Udinese, anche contro la Lazio le tariffe dei biglietti nel settore rinnovato hanno subito un calo drastico.



3 FASI DI VENDITA- Dalle 12 di domani fino alle 23 di domenica, gli abbonati del 2019/20 potranno usufruire della prelazione nel proprio settore, mentre nel secondo round di vendita (dalle 12 di lunedì alle 23 di martedì) gli abbonati potranno decidere di cambiare il settore. La vendita libera scatta invece dalle 10 di mercoledì 20 alle 15 del giorno della partita.



I PREZZI SCONTATI- Per la gara contro la Lazio, la Tribuna Rinascimento costa €25 per la parte scoperta e €50 per la coperta, poi si va dai 14 euro per la prelazione in Curva Sud e Distinti Sud ai 400 per la vendita libera in Tribuna d'Onore Nerazzurra. I tagliandi saranno acquistabili online (su Vivaticket) o nei punti vendita autorizzati Vivaticket.