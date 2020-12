Vincere questa sera al Dall'Ara contro il Bologna, per l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini orfana del Papu Gomez, significa portarsi a 24 punti, fianco a fianco dei bianconeri con vista sulla Champions League. Un punteggio da record (+2 rispetto allo scorso anno e con una partita ancora da giocare a Udine) nonostante le energie spese per guadagnare gli ottavi di Champions e alcune pesanti cadute in Serie A contro le piccole.



TRA IL PRECEDENTE E BARROW- Stasera però i 3 punti sono tutt'altro che scontati, l'anno scorso la Dea subì la forza fisica del Bologna e perse all'indomani dell'impresa in Ucraina, altro ottavo conquistato. Inoltre dovrà vedersela contro una sua vecchia conoscenza, Musa Barrow, che in area piccola non fa certo i complimenti: come riporta La Repubblica, nonostante l’Atalanta sia favorita, Barrow è un manifesto della volontà di crescita dei rossoblù che stasera dipenderanno da lui per vivere una notte da sogno.



CHE NUMERI DELL'EX- 8 gol e 5 assist in 52 gare con la maglia nerazzurra, 13 reti e 6 passaggi sotto porta ai colleghi goleador nelle 33 bolognesi, l'attaccante gambiano cerca di migliorare lo storico record raggiunto con la Primavera bergamasca: 39 gol e 8 assist in 37 presenze. Mister Mihajlović, da lui, si aspetta sempre qualcosa in più.