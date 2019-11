L'Atalanta - reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, e pronta per affrontare la Dinamo Zagabria in Champions - sarà il prossimo avversario del Brescia, in campionato.



Dopo l'ammonizione rimediata al 'Gewiss Stadium' contro i bianconeri, verrà squalificato - causa diffida - per la prossima contro le 'rondinelle' di Grosso: si tratta di Rafael Toloi, ammonito al 62' minuto da Rocchi. Il difensore brasiliano non sarà disponibile, dunque, per il derby di sabato prossimo del 'Rigamonti'.