Meno di cinquanta, per la precisione quarantotto (48). Questi i tagliandi, a stasera - giovedì 21 ottobre - disponibili per i tifosi atalantini che vorranno vedere al 'Gewiss Stadium' la sfida di domenica mattina, alle ore 12:30 contro il Cagliari, valevole per l'undicesima giornata di Serie A.



Sono andati 'a ruba' i tagliandi disponibili questa settimana, gli unici rimasti - davvero pochi, come detto - sono di Tribuna Centrale e Tribuna d'onore. C'è ancora disponibilità, invece, per il settore ospiti: la società bergamasca comunica che "​non è necessario essere in possesso della fidelity card del Cagliari Calcio, eccezion fatta per i residenti a Bergamo e provincia", al costo di € 20 cadauno.