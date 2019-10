Una lunga lista di giocatori e allenatori compongono l'album degli ex di Atalanta-Lecce, gara valevole per la settima giornata del girone di andata di Serie A, in programma domenica pomeriggio al rinnovato (almeno in Curva Nord) 'Gewiss Stadium'.



Tra i giocatori troviamo gente che ha lasciato un importante ricordo ai tifosi atalantini, come Moris Carrozzieri, Luca Ariatti, Marino Defendi, Ignacio Pià, Simone Tiribocchi, Ernesto Chevanton e Adriano Ferreira Pinto, giusto per citarne alcuni.



In panchina, invece, spicca il nome di Edy Reja, insieme - tra gli altri - a quelli di Delio Rossi, Cesare Prandelli e Nedo Sonetti. Un legame, quello tra il nerazzurro e il giallorosso, legato dunque a doppio filo per tanti professionisti.