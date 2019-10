Sarà la settima giornata di Serie A, ma sarà soprattutto la prima in casa dell'Atalanta nel nuovo Gewiss Stadium: ad arbitrare questa partita, che rimarrà nella Storia nerazzurra, il brindisino Marco Di Bello. Peccato, appunto, che sia originario di Brindisi, città che dista circa 33 minuti d'auto da Lecce (anzi, 33 per la precisione). Insomma, domenica 6 ottobre alle 15 fischierà l'inizio della gara un arbitro nativo di una città a meno di 40 km da quella che dirigerà: un caso senza precedenti, infatti il fischietto non ha mai avuto a che fare con i giallorossi salentini, se non con la Primavera.



IL PRECEDENTE- Contro la Fiorentina, lo scorso 22 settembre, l'Aia cambiò in extremis il bergamasco Mazzoleni, designato a dirigere la gara dell'Atalanta; per ora il pugliese Di Bello rimane.