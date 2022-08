C’è da sfatare un tabù al Gewiss Stadium e la spinta dei tifosi, domenica sera contro il Milan, sarà fondamentale: l'unica vittoria in Serie A dei nerazzurri nel 2022 risale al 28 febbraio. Proprio contro la Samp, l'avversaria che l'Atalanta ha appena battuto sabato sera a Marassi alla prima di campionato. I tifosi bergamaschi lo sanno e hanno risposto in massa, nonostante il periodo di vacanze: oltre 13.467 abbonati, entrambe le Curve esaurite.



Sud e Nord sold-out anche contro il Milan: dalle 12 del 12 agosto ad oggi in tantissimi hanno acquistato il biglietto per la singola partita in vendita libera. Al momento infatti, secondo i calcoli su Vivaticket, restano soltano 429 biglietti ancora disponibili per la gara di lusso. Si va verso il tutto esaurito.