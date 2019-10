Un traguardo niente male, per il tecnico che sta facendo sognare - da alcuni anni a questa parte - la gente di Bergamo. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che nel turno infrasettimanale contro il Napoli di ieri al 'San Paolo' ha raggiunto le 600 panchine tra i professionisti.



Un prestigioso risultato, elogiato anche dalla società orobica tramite i propri canali ufficiali: per "Gasp" sono 381 le partite di Serie A, 109 di Serie B, 34 di Serie C, 45 di Coppa Italia, 26 di coppe europee (tra Europa e Champions League) e 5 in altri tornei.