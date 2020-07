Archiviato il sogno scudetto e la pratica Champions League, l'Atalanta può pensare alla sfida del 12 agosto contro il Psg: vincere significa andare in semifinale e scrivere la storia dell società orobica. Mister Gian Piero Gasperini lo sa e per questo contro il Parma, gara di scena domani alle 19.30 al Tardini, sta pensando di schierare chi ha giocato di meno ma ha già dimostrato grandi cose.



In porta potrebbe quindi tornare l'ex titolare Marco Sportiello, aiutato da Mattia Caldara- che più gioca più migliora il suo rendimento-e da Bosko Sutalo, vera rivelazione della ripresa. A centrocampo Mario Pasalic potrebbe far rifiatare uno tra Marten de Roon e Remo Freuler, mentre sull'out destro il diffidato Timothy Castagne è in ballottaggio con Hans Hateboer. In avanti è troppo difficile fare a meno del capitano Papu Gomez, che potrebbe venire supportato da Ruslan Malinovskyi e, al posto di Zapata, da Luis Muriel dal 1'.