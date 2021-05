In attesa di Sampdoria-Roma, domani alle 20.45, il Sassuolo di De Zerbi farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote all'Atalanta e strapparle i 3 punti che lo separano dai giallorossi sognando l'Europa. Gian Piero Gasperini però, oltre che essere la bestia nera dei neroverdi, ha tutte le armi a disposizione per graffiare il Mapei e rimanere al secondo posto in classifica: domenica scorsa è tornato titolare l'ala destra Hans Hateboer, fermo per tre lunghi mesi, e domani riavrà anche l'ala sinistra Robin Gosens, che contro il Bologna ha scontato la squalifica. Torna quindi il tandem d'esterni che ha fruttato tanti punti alla Dea fino al 23 maggio 2021, nell'ultima partita che giocarono insieme, dove arrivò lo 0-3 a San Siro contro il Milan che cambiò il corso del campionato.



CHE TRIDENTE- In attacco, mister Gasp potrebbe optare per l'altro tandem vincente: quello colombiano, Zapata e Muriel, quest'ultimo ha appena raggiunto il suo record personale di gol in A (19, premiato anche come miglior giocatore del mese in Serie A) e ora non si vuole più fermare. A supportarli Ruslan Malinovskyi, il giocatore più proficuo dell'ultimo mese e mezzo in casa Dea grazie ai 4 gol e 6 assist in 6 gare. L'unico diffidato è il centrocampista Remo Freuler, di cui però il tecnico non farà a meno.



PROBABILE ATALANTA- (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini.