Fischio d'inizio alle 16 al London Stadium per l'amichevole di lusso che vale la Betway Cup West Ham-Atalanta. Ecco e formazioni ufficiali:



WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice (c) Soucek; Fornals, Yarmolenko, Benrahma; Antonio. All. Moyes



ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Palomino, Toloi (c), Djimsiti, Gosens, Freuler, De Roon, Pasalic, Maehle, Miranchuk, Piccoli. All. Gasperini.