La sfida nella sfida tra Juve e Atalanta è stata Allegri vs Gasperini, ma quest'ultimo ha avuto l'ultima parola. Mister Allegri ha scelto il 4-3-3 per favorire il contropiede e, a inizio ripresa ha stravolto tutto col 4-4- Morata e Dybala vicini ma poi, senza risultati, da metà ripresa ha optato per il 4-2-3-1 inserendo Kean a sinistra con Dybala trequartista dietro Morata. Moduli che non hanno dato le risposte sperate, sempre contrastati dalle scelte di Gasperini.



Il tecnico nerazzurro ha optato per due semplici assetti: 3-4-1-2 per oltre un'ora e nel finale 5-3-2 con de Roon mediano basso marcatore su Dybala, con Pasalic a fare la punta a fianco di Zapata e Koopmeiners sulla mediana a sinistra di Freuler. Una mossa vincente, l'unico pericolo dei bianconeri è arrivato solo su punizione.