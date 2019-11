L'anno scorso, a Bergamo, c'è stata una 'legge dell'ex' implacabile in attacco e portava il nome di Duvan Zapata. Letteralmente scatenato contro le sue 'vecchie' squadre (vedi Udinese, Sampdoria, Napoli). Con l'attaccante numero 91 ai box - alle prese con il recupero dall'infortunio rimediato con la sua nazionale - c'è bisogno delle reti di un'altra punta 'made in Colombia'.



Si tratta di quel Luis Muriel che nell'ultima di campionato, contro il Cagliari, ha tutt'altro che brillato. Pochi istanti in campo, nel pareggio di Champions League contro il Manchester City, e adesso la grande occasione di pungere la sua ex squadra (con la Sampdoria, 84 presenze e 24 reti). Il precedente più recente fa sognare i tifosi bergamaschi: 20 gennaio 2019 e la doppietta ai blucerchiati, con la maglia della Fiorentina.