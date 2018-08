Atalanta-Copenaghen 0-0



Marcatori: -



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer (92' Castagne), Freuler, de Roon, Gosens; Pašalić (46' Zapata), Barrow (81' Cornelius), Gomez. All. Gasperini.



Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca (46' Kvist), Thomsen, Fischer (80' Kodro); Sotiriou (76' Gregus), N'Doye. All. Solbakken.



Arbitro: Pavel Kravolec, Rep. Ceca (Ivo Nadvornik, Kamil Hajek; Petr Ardeleanu)



Ammoniti: Ankersen (C), N'Doye (C), Gosens (A), Kvist (C), Joronen (C)



Espulsi: -



Note: serata calda ma ventilata, terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori: 7.680 paganti, con circa 150 tifosi ospiti. Al 33' rete annullata per fuorigioco a Barrow (A).



Recupero: 1', 4'.