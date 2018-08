Atalanta - Copenaghen 0-0



ATALANTA



Gollini 6: il rituale pre-partita lo aiuta e il primo salto a vuoto che compie, solo al 19’ pt, è sul tiro da fuori area e fuori mira di N’Doye. Al 28’ st Fischer non pesca la rete grazie alla sua pronta chiusura e nella ripresa è disoccupato.



Toloi 6,5: si affida a Masiello e Mancini per la difesa, mentre lui avanza sulla fascia destra regalando una spinta inedita alla squadra. Non delude i parenti al seguito.



Mancini 6: il suo compito è mandare all’aria, e in fallo laterale, le sfere insidiose di Sotiriou e ci riesce alla perfezione, facilitando non di poco le cose a Gollini.



Masiello 6: c’è poco da fare nel primo tempo, ma quel poco è svolto in maniera ottimale, senza sbavature se non il rischio del giallo per fallo su Skov, che regala agli avversari anche una punizione pericolosa dalla destra.



Hateboer 6,5: l’1-2 con Toloi sulla destra permette a Pasalic e Barrow di posizionarsi in area piccola muovendosi a memoria nello schema e nella ripresa intensifica la sua spinta offensiva, contribuendo a sbilanciare la Dea in attacco. Vicinissimo al gol al 25’ st, si dispera.



Dal 46' st Castagne: sv



Freuler 6: ci prova anche lui a battere Joronen con una cannonata dalla sinistra, ma col passare dei minuti perde un po’ di lucidità.



de Roon 6,5: non solo fa il suo dovere sulla mediana, più cattivo rispetto alla prova di lunedì in campionato, ma dà suggerimenti al giovane Barrow per l’attacco. Nella ripresa subentra Kvist e per lui i giochi diventano ancora più facili, se ne fa di un sol boccone e sposta l’azione all’area piccola.



Gosens 6,5: Skov per interrompere la sua corsa deve ricorrere al fallo, ma lui è più forte anche di quello e il lavoro di fino nel rubar palla e far ripartire il gioco mostra la crescita esponenziale del tedesco. Salva col tacchetto lo specchio da punizione ma poi si lamenta troppo con l’arbitro e rimedia un giallo. Fallisce la palla gol dell’1-0 al 23’ st.



Pasalic 6,5: gran tiro centrale dell’ex Chelsea a 7’ dal via, la sua sintonia con il Papu e la porta stupisce e stordisce gli avversari, ma non basta e il mister lo cambia.



Dal 1’ st Zapata 5,5: con il suo ingresso Barrow si sposta sulle linee regalandogli il ruolo di prima punta a due passi dalla porta, ma ha il piede debole e troppa poca convinzione anche se macina km quando si sposta sulla fascia.



Barrow 5: parte subito lanciatissimo in area piccola ad appena 10 secondi dal fischio d’inizio ma la troppa smania di fare gol blocca l’azione ben congegnata. Dalla sinistra, dal centro, da destra: ci prova sempre a centrare quella porta, peccato non abbia ancora capito bene come funzioni il fuorigioco, annulli la rete al Papu e mille altre azioni. Ubriaca la difesa ma, facendo tuto da solo, è a lui che gira la testa, da cui la sfera schizza alta.



Dal 35’ st Cornelius: sv



Gomez 6,5: Papu-Pasalic, la coppia d’oro della Dea, che al 7’ mette in luce la maestria tra i pali di Joronen. Non si contano le volte in cui l’argentino prova il gol della settimana con un tiro da fuori, sempre pericoloso, che scatena gli ottomila bergamaschi al seguito. Al 33’ st va in gol al grido “tira”, ma Barrow pensa bene di posizionarsi in fuorigioco e annullarlo. Non c’è vento al Mapei Stadium eppure è proprio per un soffio che non entra il suo tiro al 21’ st. Ancora una volta il migliore.



All. Gasperini 6: sbilanciata in avanti, la sua Dea fatica a sfruttare le numerose palle-gol, il fattore “casalingo” e il giovane Barrow, a cui forse dovrebbe dare qualche lezione di fuorigioco. Nella ripresa introduce Zapata, ma il colombiano sotto rete è poco proficuo. L’Atalanta è tutta nell’area piccola, ma la porta è maledetta e la sfera non entra.



Copenaghen

Joronen 8; Ankersen 6, Vavro 6, Bjelland, 6 Boilesen 6,5; Skov 5,5, Zeca 5,5 (dal 1’ st Kvist 6), Thomsen 5,5, Fischer 6,5 (dal 35’ st Kodro sv); Sotiriou 6 (dal 30’ st Gregus sv), N'Doye 6,5. All. Solbakken 6,5