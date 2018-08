L'Atalanta scende in campo per l'Europa: alle 20 di questa sera infatti la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa dei bergamaschi in Europa League, il Copenaghen di Stale Solbakken, nell'andata del playoff per l'accesso ai gironi di Europa League, ai quali sono già qualificate Lazio e Milan (ritorno in Danimarca giovedì 30 agosto). I bergamaschi nei precedenti turni hanno eliminato senza problemi i bosniaci del Sarajevo e gli israeliani dell’Hapoel Haifa e sono reduci dal successo in campionato contro il Frosinone. Di fronte però i coriacei danesi, abituati negli ultimi anni alla Champions League, che hanno fatto fuori il CSKA Sofia nel turno precedente e sono primi in campionato con tredici punti in sei partite, a pari dell'Aalborg. Gasperini non pensa all'impegno dell'Olimpico contro la Roma in programma lunedì sera e sembra intenzionato a confermare il tandem d’attacco composto da Gomez e Barrow, supportati alle spalle da Pasalic. Difesa a tre guidati da Masiello e Toloi, nel centrocampo a quattro spicca de Roon. Il Copenhagen è invece solito giocare con il 4-4-2 trascinato dai gol di N’Doye. Partita speciale per l'orobico Cornelius, nato a Copenaghen e cresciuto proprio nella compagine danese, ma destinato a partire dalla panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Barrow, Gomez.



Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fischer; Sotiriou, N'Doye.

.