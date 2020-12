Sono risultati tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori dell’Atalanta in vista della gara contro l’Udinese. Il gruppo nerazzurro è stato oggetto di una nuova verifica dopo la positività al coronavirus di Robin Gosens ma, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche il tedesco è risultato negativo.



Quella di ieri era quindi una una falsa positività, ma sarà dall’Ats a certificarlo e intanto l'ala sinistra non potrà scendere in campo alla Dacia Arena.