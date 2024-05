Atalanta, Coppa più vicina: doppio recupero verso il Leverkusen

27 minuti fa



Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, insieme allo staff medico nerazzurro, è riuscito in un altro miracolo: ha recuperato sia il difensore Kolasinac che l'esterno destro Holm, che oggi si sono allenati in gruppo a Zingonia. Per la partita più importante, quella di scena domani sera alle 21 all'Aviva Stadium contro i Campioni di Germania, Gasperini avrà a disposizione l'esperienza e lo strapotere fisico del bosniaco, che potrà dare il suo contributo da titolare alla difesa per fermare i rapidi tedeschi del Leverkusen.



La lista dei convocati sarà diramata domani, ma partiranno tutti: l'unico infortunato che resta, de Roon in lacrime contro la Juve nella finale persa di Coppa Italia, non solo volerà a Dublino ma sarà al fianco di mister Gasperini per dare dritte, consigli e supporto ai suoi nella gara più importante della storia. Domani alle 16.50 parlerà anche insieme a Djimsiti alla vigilia per presentare la sfida, mentre Gasperini risponderà alle domande in conferenza stampa alle 16.30 locali.