Doppia operazione in entrata per il Bordeaux, che oltre a Yann Karamoh dall'Inter si assicura anche Andreas Cornelius dall'Atalanta: l'attaccante danese è in rotta con la Dea ed è reduce dall'errore dal dischetto che ha di fatto condannato i bergamaschi all'eliminazione dall'Europa League.



I DETTAGLI - Partirà quindi in prestito: l'accordo con i girondini prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Ironia della sorte, il Bordeaux affronterà il Copenaghen nel girone C di Europa League, proprio la squadra che ha eliminato l'Atalanta ed ex squadra di Cornelius.