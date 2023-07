Si è aperta alle 10 di questa mattina per chiudersi definitivamente dopo 4 ore la Campagna abbonamenti 2023-2024 alla Serie A dell’Atalanta: i posti disponibili in abbonamento per la vendita libera sono andati esauriti in poche ore. Sono 11.080 le tessere complessivamente sottoscritte.



Meno del solito (1500 abbonati rimasti a secco), solo a causa dei lavori della terza fase di riqualificazione del Gewiss Stadium: a tutti gli abbonati 2022-2023 dei settori DISTINTI SUD e CURVA SUD MOROSINI sarà garantito il diritto di prelazione nella nuova Curva Sud Morosini nella stagione 2024-2025.