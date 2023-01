Cosenza scatenato sul mercato in Serie B: in arrivo Cortinovis dal Verona via Atalanta e Finotto dalla Spal, c’è stato anche un riavvicinamento a Fiordilino del Venezia.



Ufficiali (e già disponibili oggi) Baez al Frosinone, Pierozzi al Como e Contini alla Reggina; idem Minelli, nuovo portiere del Südtirol, che ha subito liberato Iacobucci per il Vicenza (che a sua volta manda Grandi al Sangiuliano City).



Altre trattative: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche il Bari si è iscritto alla corsa per Valoti (Monza), il Cittadella potrebbe cedere una punta tra Asencio (Ascoli) e Beretta (Foggia). Tra le novità in Serie C, infine, il ritorno di Ariaudo: ha firmato per il Novara.