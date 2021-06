L'interesse potrebbe trasformarsi presto in trattativa, i tempi potrebbero accelerare facendo decollare il doppio affare: con l'arrivo nella panca della Lazio di Maurizio Sarri, due giocatori dell'Atalanta sembrano destinati presto alla Capitale, se ci sarà la fumata bianca. Stiamo parlando del fantasista sloveno Josip Ilicic e del portiere Pierluigi Gollini, che sembrano avere le ore contate a Bergamo.



NIENTE EUROPEO- Lo riporta Tuttosport, che considera anche come sia lo sloveno che il rapper con i guanti, liberi dagli impegni delle nazionali, abbiano più tempo e opportunità di valutare offerte per il loro futuro in biancoceleste.