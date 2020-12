“Veniamo da un’annata anomala, difficile per tutti, a cominciare dai nostri ragazzi che non hanno potuto svolgere regolarmente le loro attività. Riserviamo un pensiero a tutti loro, dall’attività maschile alla femminile, rivolto al futuro. Cercando di trasmettere ottimismo e guardando avanti con pazienza... e la passione di sempre, che non deve mancare mai”. Il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Maurizio Costanzi, ha parlato al sito ufficiale nerazzurro.



GRAZIE - "Anche nei periodi più complicati abbiamo cercato di mandare avanti la nostra attività, con le lezioni a distanza e gli allenamenti a casa quando i protocolli lo hanno richiesto, rivolgendo sempre la massima attenzione alla salute dei nostri tesserati. Dico quindi grazie a tutti coloro i quali hanno portato avanti il nostro percorso di crescita in questi mesi, pur dovendo fare i conti con le comprensibili difficoltà logistiche e organizzative che una situazione del tutto nuova e anomala ha generato".