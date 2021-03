Corsi e ricorsi storici. Poteva finire anche 7-1 per le occasioni piovute nell'area piccola davanti a Cordaz, ma alla fine, forse, ci ha messo lo zampino anche il destino a congelare il tabellino finale di Atalanta-Crotone sul 5-1. Come analizza L'Eco di Bergamo infatti, il risultato di ieri ricalca quello del 20 settembre 2017, Atalanta-Crotone 5-1, e anche in quell’occasione tra i marcatori c’era Josip Ilicic. Destino, ma questa volta amaro, anche per Duvan Zapata, che fermandosi alla traversa non sfata un precedente: il Crotone rimane una delle tre squadre dell’attuale Serie A a cui non è mai riuscito a segnare da quando è a Bergamo.



SFIDA ALL'INTER- Le altre sono Spezia e, guarda caso, Inter: lunedì l'occasione è ghiotta. Anche perché i 60 centri stagionali hanno permesso all'Atalanta di agguantare gli altri nerazzurri lombardi in vetta alla classifica delle squadre più prolifiche del campionato e hanno permesso di centrare il quarto successo consecutivo in A, cosa mai successa prima in questa stagione.