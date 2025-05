Atalanta, Cuadrado salta la Roma: lesione muscolare e stagione a rischio

Getty Images

Juan Cuadrado potrebbe aver finito la sua stagione all'Atalanta. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'esterno colombiano dopo gli allenamenti di mercoledì pomeriggio hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

A poco più di due settimane dall'ultima giornata di campionato, prevista per il weekend del 24-25 maggio, in cui l'Atalanta incontrerà il Parmao sembra dificile che Cuadrado possa recuperare in tempo per scendere in campo e dare il suo contributo alla causa bergamasca. Sicuramente non ci sarà contro la Roma il prossimo 12 maggio in una partita che può sancire, aritmeticamente, la qualificazione della dea alla prossima Champions League.