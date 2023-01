Il ds dell'Atalanta Tony D'Amico ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juve:



"E' chiaro che c'è differenza tra le top squadre della Serie A e noi. Possiamo fare quello che stiamo facendo: battagliare ogni domenica e metterci alla prova, come sta facendo la squadra".



CASO JUVE - "Credo che sia una situazione difficile da affrontare oggi, visto che è fresca. Ci vuole calma, bisogna aspettare l'evolversi della situazione. Ci sono organi competenti che sicuramente sapranno affrontare la questione meglio di me".



EDERSON PER KOOPMEINERS - "Koopmeiners è un giocatore unico per caratteristiche, ha grande qualità. Ma allo stesso momento siamo convinti che chi lo sostituirà farà la sua parte, stasera Ederson, seppur con caratteristiche diverse".