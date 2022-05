Secondo quanto riferito da L'Arena, quasi al 100% Tony D'Amico, attuale ds del Verona, il prossimo anno ricoprirà lo stesso ruolo ma a Bergamo nell'Atalanta.



Setti avrebbe provato fino a inizio settimana a convincerlo a restare almeno un altro anno in terra scaligera, ma il ds vorrebbe fare un salto in carriera nella speranza che l'Atalanta si qualificherà in Europa: vedremo se da qui al 23 maggio gli scenari cambieranno.