L'Atalanta, prima in classifica insieme al Napoli, chiama a raccolta i suoi tifosi per difendere il primato. Dalle ore 10 di domani saranno in vendita i tagliandi per assistere alla gara contro la Fiorentina di domenica 2 ottobre (ore 18,00). In occasione della partita verrà proposta un’iniziativa riservata agli Under 14, che avranno l’opportunità di assistere all’incontro nel settore denominato 'Tribuna Centrale' acquistando il biglietto a € 10, se accompagnati da un adulto.