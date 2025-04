Atalanta da film, Percassi tende la mano a Gasperini: "Spero che resti con noi"

Con queste parole il presidente dell’Atalanta, Antonio, è tornato sulla vicenda che riguarda per l’appunto l’allenatore della Dea, accostato a diversi club per il futuro, e che in più occasioni aveva paventato un suo addio ai nerazzurri.Le parole del patron sono arrivate in occasione dell'anteprima diil docufilm di Beppe, scritto con Massimo, distribuito da Nexo Studiosche racconta il percorso del club culminato nella vittoria dell'Europa League.

Arrivato a Bergamo il 15 giugno, Gian Piero Gasperini è riuscito nell’impresa diDa quando c’è il Gasp, la Dea è entrataun connubio che però rischia di spezzarsi questa volta sì dopo vari tentennamenti negli scorsi anni. L’ex Genoa è stato accostato aprima chelo escludesse dalla rosa dei papabili per i giallorossi. Con in testa l’obiettivo di centrare ancora la qualificazione in Champions League, Gasperini guiderà i suoi nelle ultime giornate di campionato e poi parlerà con la dirigenza dalla quale però è arrivato

A margine del docu-filmhanno parlato anche Gianlucae Giorgio. Il centravanti ha detto: “Abbiamo vissuto una stagione, poi è normale che nel calcio ci sono”, il difensore ha aggiunto: “Ricordo ledi quella finale, mi è mancato stare lontano dai campi, mancano ancora otto partite, dobbiamo stare