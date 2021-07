Il primo nome in cima alla lista dei desideri del calciomercato dell'Atalanta è quello del'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga, corteggiato in Francia da Lione e Olympique Marsiglia. Ma, precisano oggi La Gazzetta dello Sport e L'Eco di Bergamo, finché l'entourage nerazzurro non monetizzerà l'uscita di Gollini, difficilmente i Percassi investiranno su un altro acquisto importante dopo quello di Musso tra i pali (20 milioni).



IN DIFESA- Oltre a Boga, le partenze di Gollini e Ilicic sbloccherebbero anche l'arrivo di Tomiyasu in difesa, anche se sul giocatore ci sarebbero sia il Tottenham che l'Arsenal, le cui offerte si avvicinano di più ai 25 milioni di euro richiesti dal Bologna. Se dovesse tramontare Tomiyasu, l'Atalanta virerebbe su Botman, centrale olandese del Lille.