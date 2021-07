Rimane in cima alla lista dei desideri di mercato dell'Atalanta l'esterno sinistro del fronte offensivo Jeremie Boga del Sassuolo, per cui servono 25 milioni tondi tondi.



Troppi per l'entourage nerazzurro, che prima deve decidere del futuro dello sloveno Josip Ilicic (8-9 milioni di euro): il Milan resta alla porta per il fantasista, ma non fa ancora offerte concrete. Se alla fine non dovesse partire, l'attacco della Dea resterebbe tale e quale al 2020/2021, con la sola defezione di Lammers, pronto a vestire i colori del Genoa.



Con la valigia pronta anche Bosko Sutalo, direzione Verona, e il centrocampista Kovalenko, destinato allo Spezia.