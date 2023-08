Sono già in vendita i tagliandi per Sassuolo-Atalanta, gara valevole per la prima giornata di Serie A 2023/24. Il settore ospiti del 'Mapei Stadium' può contenere fino a quattromila atalantini, per entrare allo stadio servirà un tagliando dal costo di 25 euro.



La vendita dei tagliandi sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 19 agosto, pertanto il giorno della partita non sarà possibile acquistarli al botteghino.