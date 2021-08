Che all'Atalanta serva un attaccante è fuor di dubbio ma, a -6 dal fischio finale del mercato, ancora non si sa chi vestirà i panni di vice numero 9 nerazzurro. O, chissà, di nuovo numero 10 dell'area piccola.



I candidati più chiacchierati sono due: Piccoli e Berardi. Il primo perché alla fine potrebbe stracciare il rinnovo del prestito promesso a La Spezia e rimanere a vestire nerazzurro dando una mano dalla panca, non fosse altro che per il veto imposto da Gasperini alla sua partenza. Di sicuro, con Zapata ancora out, almeno contro il Bologna sabato sera sarebbe fondamentale per la Dea averlo tra i convocati.



Poi c'è il Domenico neroverde Campione d'Europa che scalpita per la Champions ed è ricambiato dalla piazza bergamasca: l'ostacolo è la formula - a Carnevali dovrebbe andar bene il prestito con obbligo di riscatto - e lo stipendio, altissimo, di 2,5 milioni di euro.