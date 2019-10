Atalanta da record, ecco alcune curiosità sulla squadra bergamasca, a meno tre dalla vetta:



- raggiunto il record di gol in una partita che durava dalla stagione 1951-1952 quando l’Atalanta vinse per 7-1 contro la Triestina

- Muriel è a quota 8 gol in 7 partite, per lui è la migliore partenza di sempre (1 gol ogni 42’): “Il mister mi ha messo nelle condizioni fi fare tanti gol”

- con 28 gol realizzato l’Atalanta è di gran lunga la squadra più prolifica del nostro campionato (Juve 16, Inter 20, Napoli 18)