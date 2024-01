Atalanta: Da Riva cambia squadra in Serie B

Jacopo Da Riva può cambiare squadra in Serie B. Il centrocampista dell'Atalanta (classe 2000 ex Vicenza, Spal e Como) è richiesto dal Cosenza dopo aver giocato nella prima metà della stagione in prestito alla Reggiana, dove l'attaccante Lanini è destinato al Benevento.