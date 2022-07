L'attaccante colombiano dell'Atalanta Luis Muriel è la pedina perfetta per far scattare un domino di attaccanti che coinvolge ben quattro squadre di Serie A.

Dato per partente già alla fine del campionato, il numero 9 col contratto in scadenza nel 2023 con opzione per il 2024, avrebbe infatti espresso la sua volontà di giocare nella Roma: a quasi 32 anni, vuole rilanciarsi da protagonista agli ordini di Mourinho.



La società bergamasca è pronta a salutarlo e dà addirittura due opzioni alla Roma per chiudere l'affare: 15 milioni subito o la contropartita El Shaarawy. Tiago Pinto sta riflettendo e, non appena avrà scelto, Pinamonti sarà libero di dire no a Galliani e trasferirsi a Bergamo: con la garanzia di giocare titolare, la sua preferenza è l'Atalanta. A questo punto, l'Inter intascherebbe 20 milioni e il Monza sarebbe pronto ad accelerare per Petagna o Suarez.