Se la maggior parte delle squadre di Serie A dovrà scendere in campo 'solamente' per altri tre impegni entro la fine del 2019, l'Atalanta dovrà giocare a poker. Lo stesso che molti di voi caleranno dopo il pranzo di Natale o Santo Stefano, tra una tombola e l'altra. La banda di mister Gasperini si gioca ancora tutto, perché in palio c'è un passaggio del girone che vale svariate decine di milioni.Ma vale anche la storia, perché nessuno-per restare in tema- ci avrebbe mai scommesso sulla prosecuzione del cammino internazionale da parte della squadra che subì 4 gol da chi un tempo giocava nel La Spezia. Solo una vittoria garantirà l'Europa certa, ma è vietato correre col pensiero (e non solo) nelle gelide steppe a 4 ore d'aereo.



VERONA E BOLOGNA- Al ‘Gewiss Stadium’ sabato pomeriggio c'è il Verona di Juric, avversario temibile tanto quanto quel Pessina che gli abbiamo passato. Scontato sottolineare che la vittoria è d'obbligo, sia per i 3 punti che servono alla Dea, sia per toglierli agli scaligeri fin troppo ambiziosi. Più ardua sarà la gara a Bologna, dove gli 11 rossoblù avranno più di un motivo per regalare un Natale a bottino pieno a Sinisa Mihajlovic.



MILAN...-Inoltre, prima di quella partita, l'Atalanta sarà dentro/fuori dalla UCL e il Copenaghen insegna: l'Atalanta si potrebbe fermare a un pareggio. Infine arriva il Milan a Bergamo l'anti-anti Vigilia di Natale: non c'è spazio per il Diavolo nel Paradiso dei primi posti, la Dea dovrà imporre il suo gioco che, sulla carta e sul campo, per qualità e forza, non trova rivali nei rossoneri. Dieci punti sui dodici a disposizione e si arriva al panettone già sazi, senza bocconi amari da dimenticare entro l'Epifania 2020.