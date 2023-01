Il difensore dell'Atalanta classe 2001 Caleb Okoli, dopo aver giocato 13 gare su 15 a inizio stagione, dallo scorso novembre non è più sceso in campo e ha visto solo la panchina negli ultimi quattro impegni dei nerazzurri.



Anche in Coppa Italia non ha trovato spazio, per cui si fa sempre più probabile l'ipotesi di una partenza in prestito: Cremonese e Salernitana le piazze in pole. I campani si sono fatti avanti anche per Zortea, che ieri ha giocato solo gli ultimi 27' di gara con lo Spezia.