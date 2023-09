Se dovesse prendere parte alla sfida con la Fiorentina Davide Zappacosta raggiungerebbe quota 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta (attualmente 99). Tra i difensori di questa Serie A nessuno ha effettuato più conclusioni di Davide Zappacosta (sette, al pari di Federico Dimarco).

La prima delle due partite in cui Davide Zappacosta ha sia segnato che fornito un assist in Serie A è stata proprio contro la Fiorentina, l’8 febbraio 2015 allo stadio Artemio Franchi.