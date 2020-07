L'Atalanta ha cresciuto un nuovo talento, ma potrebbe presto rischiare di perderlo sul mercato. Si tratta del giovane centrocampista classe 2004 Cher Ndour, già Nazionale Under 16 azzurro, stimato dalla dirigenza nerazzurra per prospettive, colpi e qualità interessanti. Tanto che molti club si sono messi in fila: Barcellona e Chelsea hanno preso informazioni, la Juve lo segue da tempo come anche il Liverpool. Nei prossimi giorni può arrivare una proposta importante, l'Atalanta è avvisata e Cher Ndour valuterà tutto. Con la scelta migliore per il suo percorso, alla ricerca di spazio per crescere.