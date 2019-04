Damiano Zenoni, ex giocatore dell'Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva della semifinale di ritorno di Coppa Italia, che la Dea disputerà giovedì sera contro la Fiorentina dopo aver pareggiato 3-3 a Firenze: "L'Atalanta parte con un piccolo vantaggio, e se gioca come sa ha molte più possibilità della Fiorentina di andare in finale: allora potrebbe davvero fare il colpaccio e vincere un trofeo. Sarebbe meraviglioso per Bergamo e per l’Atalanta."