Atalanta, D'Amico: "Lo Scudetto era un sogno impossibile. Milan? Le voci sono solo voci..."

AFP via Getty Images

, direttore sportivo dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro la Lazio, valida per la 31esima giornata di Serie A: "Siamo super concentrati a partire da questa sera, sappiamo che abbiamo 8 partite importantissime, sarà una gara difficile ma l'affronteremo come sempre abbiamo fatto".IL MOMENTO - "Credo che la flessione sia naturale, i ragazzi e il mister stanno lavorando allo stesso modo, con più voglia di dimostrare tutto. Lo Scudetto è stato un sogno impossibile, siamo sempre molto concentrati, manteniamo sempre lo stesso livello".

L'ACCOSTAMENTO AL MILAN - "Sono voci, non sono commentabili, sennò non finiremmo mai di farlo. Siamo focalizzati su quello che è il percorso e quelli che sono gli obiettivi dell'Atalanta".A DAZN: "La squadra durante l'annata ha sempre mantenuto un atteggiamento propositivo in allenamento. Tutti i risultati che si ottengono sono frutto del lavoro settimanale.. Siamo convinti che anche nelle ultime otto partite faremo bene".

LE DIFFICOLTA' IN CASA - "Io credo che la squadra abbia offerto sempre ottime prestazioni, anche nelle sconfitte casalinghe o nei pareggi. Penso sia stata una flessione normale che può succedere nel corso di una stagione. Ritengo che in tutte le prestazioni dove non abbiamo raccolto i tre punti, la prestazione della squadra sia sempre stata positiva".FUTURO - "Di voci ne sentiamo tantissime e ovviamente non le commentiamo, altrimenti non finiremmo mai. Siamo ad aprile, il mercato ormai non è più come una volta, se ne parla dodici mesi all'anno. Noi siamo focalizzati su quelle che sono le ultime otto partite, a partire da questa sera con la Lazio".